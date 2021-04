Modica, no ai femminicidi: iniziativa del movimento "Non una di meno"

Manifestazione organizzata a Modica dal movimento “Non una di meno” con l'obiettivo di lasciare un impatto visivo rispetto a quelli che sono stati i femminicidi nel corso dell'anno. Un movimento nuovo, quello costituito a Modica, senza alcuna appartenenza politica, che mira all'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne e non solo, al raggiungimento di pari diritti e alla rivalutazione dei diritti di genere. La manifestazione, tenutasi nella zona Belvedere del Quartiere D’Oriente nel pieno rispetto delle normative anti covid, si è svolta attraverso l’esposizione di numerosi nastri di colore rosso con scritto i nomi delle vittime di femminicidio, che poi sono stati legati alla ringhiera di via San Benedetto da Norcia, per ricordare e dare voce a chi non può più manifestare alcun dissenso. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il vice sindaco, Saro Viola e l’assessore alla Cultura Maria Monisteri.