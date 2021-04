Ispica, sito web del Comune in tilt: protesta Territorio

Il sito web del comune di Ispica da quasi due settimane non risulta totalmente funzionante e non garantisce la piena fruibilità al cittadino di tutte le pagine tra cui l'albo pretorio, pagina dove vengono pubblicati gli atti amministrativi come delibere, determine, ordinanze e quanto necessario per dare pubblicità/notizia dell'operato di chi amministra. La vetrina virtuale istituzionale di Ispica non risulta ad oggi un bel vedere con indispensabili informazioni mancanti e pagine collegate a dei banner come biblioteca comunale, democrazia partecipata e rete territoriale che risultano privi di contenuti. Anche il vecchio sito, nelle more che venga reso funzionante il "nuovo", non risulta accessibile. A nulla sono servite le rassicurazioni e la solerzia nel dire che si sarebbe provveduto in tempi rapidissimi. Auspichiamo che il servizio torni fruibile al cittadino, invitando l’Amministrazione comunale a sollecitare chi ha il compito di risolvere i problemi tecnici che hanno interrotto questo pubblico servizio.