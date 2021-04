Ragusa, il M5S: l'hub per i vaccini provoca troppi disagi

"L’Hub dell’ex ospedale Civile di Ragusa non è adatto per consentire l’esecuzione della campagna vaccinale in piena tranquillità oltre che sicurezza". E’ il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, a tornare a battere, a nome del gruppo sul tasto di un disagio reiterato con cui stanno facendo i conti i cittadini ragusani. Firrincieli aggiunge: “Naturalmente, non mettiamo minimamente in discussione l’operato di medici, infermieri, operatori della Protezione civile, che stanno facendo il massimo, profondendo la loro professionalità, nel contesto di un ambito poco consono per un’operazione del genere. Tra l’altro, visitando anche gli interni dell’Hub, abbiamo avuto modo di rilevare come non ci sia una netta separazione dell’utenza e che l’ingresso e l’uscita sia sempre dalla stessa parte, anche perché gli spazi sono quelli che sono. Ecco perché torniamo a chiedere all’Amministrazione comunale di verificare bene che cosa sta accadendo all’ex ospedale Civile e di intervenire in maniera autorevole nei confronti dell’Asp così da valutare l’opportunità, secondo noi indifferibile, di attivare un altro centro meglio attrezzato, e in città non mancano gli spazi adatti, per garantire la migliore prosecuzione della campagna vaccinale”.