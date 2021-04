Siracusa, trovati rottami di un aereo tedesco della Seconda Guerra

Diversi rottami di un aereo tedesco Junker Ju-88 della Seconda Guerra Mondiale sono stati trovati dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, su segnalazione di un subacqueo, a circa 1,5 miglia dalla costa nelle acque di Ognina-Siracusa. Diverse parti di alluminio sono sparse su un ampio areale, segno di un violento impatto o di un'esplosione in volo. Tra gli elementi ritrovati vi sono un motore aeronautico Junker Jumo 211 ed un portello in alluminio con un oblo' circolare d'ispezione in vetro del vano motore, caratteristica questa di un solo modello Junker. Questi elementi identificano con ragionevole certezza il relitto di un bimotore bombardiere multiruolo Junker Ju-88. Il relitto e' stato individuato da Fabio Portella, titolare del Diving "Capo Murro" di Siracusa. "Questo ritrovamento - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana, Alberto Samona' - insieme a quello avvenuto tempo fa di un identico velivolo nelle acque antistanti capo S.Elia ad Augusta - assume un carattere particolarmente importante come testimonianza delle operazioni aeronavali dello sbarco alleato in Sicilia (Operazione Husky) che videro l'8a Armata Inglese e l'aviazione dell'Asse impegnate nell'area di Siracusa. Si tratta di testimonianze importanti, che contribuiscono a ricostruire gli scenari di cui la Sicilia fu protagonista durante la seconda guerra mondiale". "Il rinvenimento dell'aereo militare - spiega Valeria Li Vigni, Soprintendente del Mare - mette in luce il profondo interesse della Regione per la ricerca sottomarina e al contempo evidenzia la grande collaborazione esistente con i diving, nella costante ricerca e tutela del nostro mare, che, in questo caso, ci offre un ulteriore tassello del mosaico della cultura, questa volta orientato a ricostruire gli scenari di una storia a noi piu' vicina".

Nel Sud della Sicilia gli aeroporti di Catania, San Pietro di Caltagirone, Comiso, Gela, Sciacca, Castelvetrano e Trapani, furono basi per i decolli delle forze aeree italo-tedesche destinate alla neutralizzazione dell'isola di Malta (punta avanzata degli inglesi), alla protezione dei nostri convogli, ai rifornimenti a mezzo di aereo-convogli. Tra il giugno del 1940 e l'agosto del 1943 la Regia Aeronautica (solo quella della Sicilia) perse, tra Capo Scaramia (Capo Scalambri) e le acque maltesi ben 400 aerei da caccia e quasi lo stesso numero di bombardieri. I tedeschi entrarono in lizza solo nel gennaio del 1941 e ne lasciarono in battaglia quasi il doppio. L'elenco delle perdite britanniche, giorno per giorno, e' impressionante. Alcuni aerei sono precipitati su terra, ma il 90% sono caduti in mare e la' giacciono. Durante gli sbarchi del luglio 1943 gli attacchi aerei italiani e tedeschi furono inconcludenti (pochissime navi affondate) ma furono pagati con uno stillicidio di 15/20 aerei al giorno. Ed ora giacciono nel mare davanti a Catania, Siracusa, Avola, Scoglitti, Gela, Licata. (da "Il patrimonio ritrovato" a cura di Alessandra Nobili e M. Emanuela Palmisano - edito dalla Soprintendenza Regionale del Mare della Regione Siciliana).