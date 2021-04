Estorsioni, droga e voti, le mani della Mafia su Messina: 33 arresti

Mafia, estorsioni e droga a Messina. Sono 33 gli arresti eseguiti nella notte da carabinieri, Guardia di finanza e polizia di Stato nell'ambito dell'operazione "Provinciale". L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della procura per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, sequestro di persona, scambio elettorale politico-mafioso, lesioni aggravate, detenzione e porto illegale di armi, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. Documentati gli affari dei gruppi mafiosi attivi nella zona centro della città dello Stretto, nel settore delle estorsioni ai danni di esercizi commerciali, del traffico di stupefacenti e del controllo di attività economiche nel campo della ristorazione, del gioco e delle scommesse su eventi sportivi.

In particolare, le indagini dei carabinieri di Messina hanno riguardato la cosca Giovanni Lo Duca, attiva, fra l'altro, nelle estorsioni e nel traffico di sostanze stupefacenti e hanno portato al sequestro di un bar utilizzato come base logistica. Le indagini della Guardia di finanza hanno interessato il gruppo criminale capeggiato da Salvatore Sparacio, nel rione Fondo Pugliatti, registrando il controllo di attività economiche e portando al sequestro di una impresa del settore del gioco e delle scommesse. Le attività investigative della questura hanno infine fatto luce sul clan guidato da Giovanni De Luca, nel rione di Maregrosso per il controllo della sicurezza ai locali notturni e nel traffico di sostanze stupefacenti, gruppo gia' oggetto dell'indagine "Flower" conclusa nell'ottobre 2019.

L'operazione è dunque il risultato di autonome e convergenti indagini del Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Messina, del Gico del Comando provinciale della Guardia di finanza di Messina e della Squadra mobile di Messina.

Il candidato del boss. E' emerso anche questo dalle indagini che hanno portato nella notte all'esecuzione di 33 misure cautelari nell'ambito dell'operazione antimafia "Provinciale", eseguita a Messina. Uno dei capi clan finiti in carcere, il 46enne Salvatore Sparacio, avrebbe esercitato la sua influenza nelle elezioni comunali del 10 giugno 2018, quale punto di riferimento di un personaggio politico locale, Natalino Summa, 52 anni, oggi sottoposto agli arresti domiciliari. I finanzieri peloritani hanno intercettato alcune conversazioni relative all'offerta di 10 mila euro al boss da parte del candidato politico, affinche' procurasse un congruo numero di voti. Francesco Sollima, 52 anni - posto ai domiciliari - era il tramite fra il politico e il boss di mafia che l'aspirante consigliere comunale ha incontrato con il padre 79enne Antonino, anche lui agli arresti domiciliari. I riscontri eseguiti hanno documentato che l'accordo raggiunto ha consentito di raccogliere in totale 350 voti.

Tra gli arrestati nell'operazione antimafia di Messina anche due donne, Maria Puleo e Anna Lo Duca (quest'ultima sorella del boss Giovanni), entrambe ritenute organiche all'associazione mafiosa. Sono accusate di avere provveduto al sostentamento degli affiliati detenuti e, la seconda, per avere messo al servizio del gruppo mafioso, il bar a lei intestato, dove avveniva l'attivita' illegale di raccolta delle scommesse online su eventi sportivi.

Le persone arrestate nell'operazione stamani da parte dei carabinieri e portate in carcere sono Giovanni Lo Duca, 49 anni, Emmanuele Balsamo 39, Ugo Ciampi, 40, Tyron De Francesco, 24, Vincezo Gangemi,46, Anna Lo Duca, 47. Franceso Puleo, 52, Maria Puleo, 41, Giovanni Tortorella, 51, Domenco Romano, 38, Ernesto Paone,25, Giuseppe Marra, 32, Mahammed Naji,22, Emanuele Laganà, 40, Mario Orlando, 40, Giuseppe Surace, 35 mentre obbligo d presentazione alla pg per Gaetano Vinci, 50 e Antonina Cariolo, 50. La Guardia di Finanza, sempre nella stessa operazione, ha tradotto in carcere Salvatore Sparacio, nipote del boss Luigi, e ai domiciliari Mario Alibrandi, 47, Carlo Cafarella, 40, Letterio Cuscinà, 40, Antonio Scavuzzo, 47, Antonino Summa, 79, Natalino Summa,51, Francesco Sollima, 51. La polizia infine ha tradotto in carcere Giovanni De Luca, 32, Domenico Mazzitello, 27, Giuseppe Esposito, 28, Kevin Schepis, 22, mentre ai domiciliari Gabriella De Luca 23, Serena Ieni, 32 Antonino Soffli, 43.