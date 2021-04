Vittoria, il Pd: file e ingorghi all'ex Fiera Emaia per effettuare i tamponi anti Covid

Aumentare la frequenza delle giornate e ampliare gli orari in relazione all’effettuazione dei tamponi anti Coivid nei padiglioni dell’ex Fiera Emaia dove si sta svolgendo, in questi giorni, l’attività di tracciamento portata avanti dall’Asp di Ragusa. E’ la richiesta che arriva dal Pd di Vittoria dopo avere constatato che, proprio per la contrazione di giornate e orari, spesso e volentieri si formano lunghe file, si creano ingorghi in prossimità dell’area in questione ma, soprattutto, non si riesce a soddisfare le esigenze di tutti tanto è vero che, più volte, in queste ultime giornate, è capitato che molti vittoriesi sono stati costretti a tornare a casa senza la possibilità di effettuare il tampone. “Nell’evidenziare il grande lavoro concretizzato dai vertici dell’Asp e, soprattutto, dai medici e dagli operatori sanitari in campo nell’azione di tracciamento dei contagi – sostiene il segretario cittadino dei democratici, Giuseppe Nicastro – non possiamo fare a meno di rilevare, però, che l’attività allestita rischia di risultare insufficiente perché proprio in queste giornate, in coincidenza con l’incremento dei casi di positività al Covid 19, molta gente intende controllarsi. Ci sembra, però, che il fabbisogno di verifiche non possa essere soddisfatto così come sarebbe opportuno. Tra l’altro, ampliando lo spettro del servizio tamponi, si potrebbero evitare le file e gli ingorghi che si registrano tuttora, agevolando il più possibile la cittadinanza. Siamo certi che i vertici dell’Asp concorderanno con noi sulla necessità di intervenire in questa direzione. Ci auguriamo che si possano attenuare i disagi e che, soprattutto, si potenzi l’attività di tracciamento che, in questa fase delicata, oltre alla vaccinazione, è l’unica che ci può aiutare per cercare di contrastare i danni alla salute provocati da questo killer subdolo e strisciante”.