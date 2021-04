Ragusa, cerimonia con norme anticovid per l'anniversario della Polizia

Domani, 10 Aprile, ricorre il 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Come lo scorso anno, proseguendo le misure restrittive a causa dello stato di emergenza da COVID-19, sarà prevista a Ragusa una semplice e ristretta cerimonia in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, alle 09.30, con la deposizione di una corona da parte del questore, Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza del prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, davanti alla lapide posta all’ingresso della Questura di Ragusa.

Inoltre, con il video prodotto dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, la Questura di Ragusa ricorderà il 2020 che ha visto impegnata tutta la Polizia di Stato, assieme alle altre Forze di Polizia, in uno sforzo eccezionale al fine di garantire il rispetto della normativa per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza generale dei cittadini.