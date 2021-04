Incidente mortale a Chiaramonte, chiesto rinvio a giudizio per una 45enne

Al termine delle indagini preliminari per l'incidente stradale costato la vita, alla 46enne Irene Frasca, il Pubblico Ministero della Procura di Ragusa titolare del relativo procedimento penale, Monica Monego, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale per O. G., 45 anni, di Giarratana, che il 14 ottobre 2019 guidava la Fiat Punto dove la vittima era trasportata. La donna è accusata di aver provocato il fatale scontro frontale con un’altra vettura lungo la Strada Provinciale 8, a Chiaramonte Gulfi. Il Gip del Tribunale ragusano, Andrea Reale, ha fissato l’udienza preliminare del processo per l’8 luglio prossimo, alle 9.30.