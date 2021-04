Basket, in serie B grande prova della Virtus Kleb Ragusa: battuta la Nuova Pallacanestro Olginate

La Virtus Kleb Ragusa torna a giocare tra le mura amiche del pala Padua dopo due trasferte in terra lombarda ed emiliana. Si recupera la partita con la Nuova Pallacanestro Olginate rinviata perché alcuni giocatori lombardi erano risultati positivi al Covid. Grande intensità e giusto atteggiamento sono le parole chiave di tutto il match che ha visto i ragusani conquistare due punti importanti per la classifica.

«Voglio fare innanzitutto i complimenti a Olginate – commenta a caldo coach Bocchino – per l’intensità che hanno espresso soprattutto nella seconda parte della gara. Sapevamo che non era facile ma sono contento della prestazione dei miei ragazzi. Determinante l’atteggiamento sul quale abbiamo lavorato tutta la settimana in queste sfide in cui non c’è un ritorno. Adesso resettare e pensare alla sfida di domenica contro Pavia»

VIRTUS KLEB RAGUSA – NUOVA PALLACANESTRO OLGINATE: 81 - 74

Parziali: 25-11; 43-27; 63-51

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 12, Dinatale 2, Idrissou, Ferlito ne, Simon 9, Sorrentino 20, Adeola ne,

Canzonieri, Iurato 7, Salafia 2, Mastroianni 20, Stefanini 9

Coach Bocchino

NUOVA PALLACANESTRO OLGINATE

Bloise 29, Giannini 12, Negri 13, Tagliabue 4, Donegà ne, Lenti 5, Ambrosetti 3,

Marazzi ne, Chiappa ne, Tremolada, Avanzini 2, Brambilla 6

Coach Oldoini

Arbitri: Rezzoagli - Giordano