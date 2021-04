Furto nell'autoparco comunale di Mazara del Vallo

Furto all'autoparco comunale a Mazara del Vallo. Questa notte ladri sono penetrati all'interno dell'ampia area di contrada Affacciata dove hanno sede l'autoparco e gli uffici della Protezione civile comunale ed hanno portato via un'auto Lancia Y 10, in dotazione al Comune in noleggio, e due taniche di carburante. Nel corso di un servizio di perlustrazione notturna sono stati i carabinieri a notare che il cancello d'ingresso era forzato ed hanno allertato il personale comunale di reperibilità. A seguito del sopralluogo sono stati notati segni di effrazione in alcune saracinesche. Il bilancio del furto è di un'auto e due taniche di benzina da 10 litri ciascuna. In mattinata i funzionari comunali hanno presentato denuncia ai carabinieri. L'impianto di allarme ha evidenziato segni di malfunzionamento. Nelle more che il funzionamento dell'impianto venga ripristinato e che venga potenziato, il Comune disporrà nelle prossime ore un servizio di controllo anche notturno per prevenire ulteriori furti o atti vandalici.