Palermitano 'zona rossa', Lupo (Pd): fallimento gestione Musumeci

"L'intera provincia di Palermo entra in zona rossa: un provvedimento adottato alla luce del continuo aumento dei contagi, che certifica il fallimento della gestione dell'emergenza Covid da parte di Musumeci. Infatti mentre nel resto d'Italia si iniziano a vedere i primi risultati delle recenti chiusure ed i contagi sono in calo, la Sicilia ancora una volta è in preoccupante controtendenza". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars, a proposito dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci con la quale la provincia di Palermo viene dichiarata zona rossa dall'11 al 22 aprile.