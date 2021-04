Evade 2 volte dai domiciliari in 2 giorni: finisce in cella a Siracusa

Si aprono le porte del carcere di “Cavadonna” per Claudio Violante, 58 anni, pregiudicato siracusano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa nel corso dell’operazione antidroga contro la piazza di spaccio della zona “Santa Lucia” la notte tra il 22 ed il 23 marzo scorso. Destinato in un primo momento agli arresti domiciliari a seguito della cattura del mese scorso, il soggetto si è mostrato particolarmente insofferente alle prescrizioni, tanto da commettere continue evasioni addirittura solo per andare al bar o per passeggiare con il cane, fornendo poi le più fantasiose scuse.

I Carabinieri, che hanno documentato le reiterate violazioni arrestandolo nuovamente in flagranza in occasione delle varie evasioni, lo hanno infine arrestato in esecuzione di apposito provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria, conducendolo in carcere.