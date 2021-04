Solarino, un corteo di moto per l'addio al ragazzino suicida per amore

Un funerale carico di dolore e un addio come avrebbe voluto Peppe Pitruzzello, 21 anni, morto suicida alla periferia di Solarino, forse per una delusione d'amore. Sono stati celebrati ieri pomeriggio in Chiesa Madre, i funerali del giovane fabbro che si è tolto la vita, mercoledì mattina all'altare della Madonnina lungo la strada Solarino - Palazzolo. I genitori del ragazzo non hanno più lacrime da versare per una tragedia che ha coinvolto l'intera comunità. Peppe era troppo innamorato della sua ex e non avrebbe accettato la fine della loro storia d'amore. Così, probabilmente per dimostrare il suo amore a quella ragazzina, ha compiuto un gesto estremo che forse meditava da diversi giorni. Mercoledì poco prima delle 7 del mattino, la decisione di chiudere la sua partita con la vita, nonostante la sua giovane età ed un futuro spezzato per un sentimento non corrisposto. Volti solcati dalle lacrime anche quelli degli amici e delle amiche di Peppe che lo hanno salutato forse come avrebbe voluto la vittima. A bordo di moto, ciclomotori e scooter, si sono accodati dietro al carro funebre fino a raggiungere il cimitero di Solarino. Uno dei suoi più fedeli amici racconta: "Era un bravissimo ragazzo, non sò perchè ha deciso di farla finita in questo modo, nelle ultime settimane soffriva troppo e non ce l'ha fatta a reggere al tormento che lo ha portato a togliersi la vita".

L.M.