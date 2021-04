Beni culturali, Savi Martinez nuovo Soprintendente a Siracusa

L'architetto Salvatore 'Savi' Martinez è il nuovo soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Siracusa. Stamattina il dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana, Sergio Alessandro, ha firmato il decreto di nomina. Martinez, siracusano, fino a ieri presidente della Commissione Urega di Siracusa, succede all'architetto Donatella Aprile, nel frattempo andata a guidare la Soprintendenza di Catania, pur mantenendo l'interim di quella aretusea. Lo segnala la Regione Sicilia in una nota.Martinez, laurea in Architettura conseguita nel 1986 all'Università La Sapienza di Roma, ha ricoperto molti incarichi di progettazione e direzione lavori nell'ambito della sua attività all'interno del Genio Civile, si è occupato di restauri di beni storici e monumentali, è stato commissario di gara per l'Autorità portuale di Augusta. Dal 2017 ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Urega di Siracusa, incarico nel quale era stato riconfermato nel 2019.