Manufatto del II Secolo avanti Cristo trovato nel Cosentino

Un manufatto granitico di forma cilindrica risalente, presumibilmente al II secolo a.C., del peso di circa 300 kg, è stato trovato sull'argine del fiume Savuto a Scigliano, nelle immediate vicinanze della base del "Ponte di Annibale", detto anche "Ponte di Sant'Angelo di Scigliano", dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza, supportati dall'ottavo Elinucleo di Vibo Valentia. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle attività di monitoraggio dei siti archeologici, paesaggistici e monumentali della Calabria, in seguito all'erosione causata dalle abbondanti piogge cadute nei mesi precedenti.