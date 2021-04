Il Palermo non sfonda: deve accontentarsi di un pari contro la Vibonese

Pareggio senza reti al Barbera tra Palermo e Vibonese in un anticipo del girone C di serie C. Ci hanno provato di piu' i rosanero, soprattutto nella ripresa, ma gli ospiti, ben messi in campo, sono riusciti a portare a casa un prezioso pareggio. Al 25' i calabresi si fanno vedere in contropiede ma ci pensa il debuttante stagionale Marong a respingere il tiro di Statella. La risposta del Palermo al 33' con un cross di Almici per Rauti che gira di testa ma non trova la porta. Ospiti pericolosi ancora in contropiede con Statella che lancia Spina e anche questa volta e' Marong a respingere il tiro in angolo. Nel finale di tempo si rende pericoloso ancora Spina e Somma salva in angolo. Nella ripresa ancora Vibonese con Spina al 3', Pelagotti mura con i piedi. Poi meglio il Palermo: al 6' Valente si presenta a tu per tu col portiere ma il portiere Mengoni, subentrato a Marson, respinge. Al 30' ci prova Accardi ma la palla termina alta. Al 38' e' Rauti a divorarsi il gol a porta vuota su cross di Accardi. Al 44' Kanoute mette in mezzo per Floriano che calcia a porta a vuota, ma Mengoni gli nega il gol.