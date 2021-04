Ragusa, cerimonia per l'anniversario della Fondazione della Polizia

E' stato celebrato questa mattina, anche a Ragusa, il 169° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta con la sola deposizione di una Corona d’alloro in memoria dei caduti della Polizia di Stato da parte del Questore, Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza del Vice Prefetto, Ferdinando Trombadore, in rappresentanza del Prefetto Filippina Cocuzza, assente per sopravvenuto improvviso impedimento. Anche quest’anno il tema della celebrazione è stato individuato nel motto: “ESSERCI SEMPRE”. Sebbene siano state registrati rilevanti diminuzioni dei reati in generale, soprattutto in coincidenza del lungo periodo di lockdown nel primo semestre del 2020, significativi risultati sono stati raggiunti nell’ambito del contrasto alla criminalità operante sul territorio della provincia grazie al costante impegno delle strutture investigative della Squadra Mobile ragusana e delle Squadre di Polizia giudiziaria dei Commissariati di Polizia di Modica, Vittoria e Comiso. Le operazioni di polizia giudiziaria eseguite nel corso dell’anno 2020 e nei primi mesi del 2021 hanno meritato il giusto riconoscimento da parte dell’opinione pubblica, anche grazie all’attenzione dei mass-media e degli organi di stampa, in totale sintonia con la Procura della Repubblica di Ragusa, con la Procura Distrettuale Antimafia e la Procura dei Minori di Catania. Complessivamente sono state denunciate 1450 persone e tratti in arresto 183 soggetti a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.