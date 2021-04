Funerali solo di mattina a Ispica, rivedere l'ordinanza

Rivedere l’ordinanza che impone, a Ispica, la celebrazione dei funerali solo di mattina: è questa la richiesta che avanza la minoranza all’Amministrazione comunale. Lo chiedono i Consiglieri comunali di opposizione, Mary Ignaccolo, Giovanni Muraglie, Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo ed Angelina Sudano. “Contattati da parecchi cittadini - affermano in una nota- riteniamo opportuno sollecitare l’Amministrazione comunale a rivedere la decisione assunta e, peraltro, non sempre osservata. Chiediamo di non imporre ma, al contrario, di lasciare la facoltà ai familiari dei defunti di decidere liberamente se optare per la celebrazione dei funerali per la mattina o per il pomeriggio. È stato detto che la scelta è dovuta alla situazione finanziaria dell’ente, eppure si era precisato che il dissesto non avrebbe comportato conseguenze negative per i cittadini. Non è necessario riconoscere una retribuzione straordinaria ai dipendenti comunali. Sarebbe sufficiente acquisire il consenso dei lavoratori, sentire le Organizzazioni Sindacali per prospettare una nuova articolazione dell’orario giornaliero solo per alcuni dipendenti comunali".