'Ci sono troppi contagi', i parroci di Rosolini: stop alle messe della domenica

I parroci della Città, considerato l’aumento a Rosolini dei positivi al Covid, per evitare eventuali assembramenti nelle Messe domenicali, hanno deciso per senso di responsabilità per le prossime due domeniche (11/18 aprile e sabato 17) di non celebrare le Messe. Le Sante Messe saranno celebrate solo dal lunedì al venerdì secondo gli orari già stabiliti in ogni Parrocchia, mentre i funerali secondo le condizioni recentemente richieste dal Commissario del Comune, cioè con la partecipazione dei soli parenti.