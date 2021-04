Sabato i funerali del Principe Filippo: ci sarà Harry

Il funerale del principe Filippo sarà celebrato, sabato 17 aprile al castello di Windsor. Il principe Harry parteciperà, ma non ci sarà Meghan. 'Filippo è stato la mia forza', la corte rievoca le parole della regina che secondo gli osservatori non cederà lo scettro in un momento come questo. Decine di salve di cannone sono risuonate oggi in tutte e 4 le nazioni del Regno Unito e nei territori d'oltremare, a mezzogiorno ora locale. Papa Francesco "rattristato" per la morte ricorda "la devozione del principe Filippo al suo matrimonio e alla sua famiglia".