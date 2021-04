Catania, Fiereventi di Confcommercio incontra assessore al Turismo

Il direttivo di FierEventi Confcommercio ha incontrato ieri l’Assessore regionale al Turismo Manlio Messina per parlare di ripartenza.

Le fiere di settore riservate esclusivamente agli operatori, le manifestazioni fieristiche aperte al pubblico, i grandi eventi di intrattenimento sono bloccati a causa della pandemia da oltre 14 mesi. Gli organizzatori, le centinaia di dipendenti delle loro imprese e tutto l’indotto sono ridotti allo stremo. Stanchi di chiedere bonus e sostegni economici che non arrivano o che non sono lontanamente sufficienti a mantenere in piedi le aziende i rappresentanti di FierEventi, guidati dal presidente Alessandro Lanzafame, puntano alla ripartenza almeno nella seconda parte dell’anno e hanno chiesto all’Assessore Messina aiuti per la promozione degli eventi e collaborazione per stilare protocolli che consentano di fare gli eventi in sicurezza.

L’Assessore Messina, riconoscendo che le manifestazioni fieristiche, siano esse riservate agli operatori di settore che aperte al grande pubblico, hanno enormi ricadute economiche sul territorio e danno un importante contributo al turismo nell’isola, ospitando un pubblico che arriva non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia e spesso anche da fuori, ha assicurato la massima collaborazione e grande disponibilità per lavorare insieme nei tavoli tecnici alla ripartenza del settore dei grandi eventi.