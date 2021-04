Rubavano arance nella strada per Floridia: denunciata una coppia

Nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione al numero unico di emergenza per ladri in azione in un’azienda agricola sita nei pressi della Strada per Floridia, agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 61 anni ed una donna di 31, entrambi siracusani, per furto.

Il tempestivo intervento dei Poliziotti ha consentito di sorprendere i due ladri ancora nell’agrumeto da dove avevano raccolto diversi chilogrammi di arance e appena dopo che gli stessi avevano caricato gli agrumi, contenuti in quattro pesanti borse, nella loro autovettura.

I servizi di controllo del territorio, particolarmente orientati a contrastare i furti di agrumi a Siracusa e provincia, non si sono mai fermati e fanno parte di un piano coordinato che vede tutti gli uffici operativi della Polizia di Stato impegnati nella prevenzione e nella repressione di questo fenomeno predatorio che, oltre a depredare le aziende agricole dei loro frutti spesso, per le tecniche approssimative di raccolta utilizzate dai ladri, devasta le piante danneggiandole irreparabilmente.