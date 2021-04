Lentini, forza l'alt della polizia: 23enne inseguito e bloccato in via Termini

Non è ancora chiaro il motivo per il quale, nella mattinata di ieri, un giovane di 23 anni non si è fermato ad un posto di controllo operato dagli uomini del Commissariato di Lentini in Via Casmene. Forse pensava di non esser in regola con i documenti della sua autovettura ma, per non rispettare l’ordine dei Poliziotti, ha causato un inseguimento creando, con delle manovre avventate, grave pericolo per gli altri automobilisti e per i pedoni.

Raggiunto dagli agenti in via Termini, il giovane è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per aver violato numerosi articoli del codice della strada.