Floridia, 90 positivi al covid-19: c'è il rischio di 'zona rossa'

Saranno decisivi i numeri dei contagi delle prossime 48 ore per stabilire se il Comune di Floridia passerà in zona rossa o rimarrà in arancione, come il resto della Sicilia. I numeri dei contagi a oggi sono preoccupanti, ma bisognerà calcolare l'intero arco della settimana. A Floridia i soggetti positivi al covid - 19 sono 90, mentre 56 le persone in isolamento fiduciario. La chiusura della città avviene quando il contagio supera i parametri di 250 persone su una popolazione di centomila abitanti. Se i numeri odierni forniti dall'Asp di Siracusa fossero confermati, Floridia passerebbe in 'rosso' con le tragiche conseguenze che il tessuto sociale - economico vive da più di un anno.