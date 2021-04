Regionali 2022, Miccichè: uomo forte dopo Musumeci, 'bocciato' Falcone

"La riflessione mi ha portato a concludere che ho sbagliato a non parlare. Basta con questo clima, basta con la totale mancanza di etica. Adesso basta: voglio parlare, devo parlare. Sull'etica ci sono delle gerarchie. Chi protesta dall'opposizione dovrebbe stare attento all'etica, ma questo e' un obbligo ancor piu' per chi governa". Lo dichiara in un'intervista al quotidiano La Sicilia, il presidente dell'Ars Gianfranco Micciche'. "Quel giorno, a un certo punto - continua Miccichè - il governo mi chiede di affrontare il dibattito sui problemi di Razza. A proposito: posso dire, per la prima volta, che ho guardato le carte. E reati non ne vedo. Atteggiamenti ingenui forse si'. E purtroppo continuo a vedere poca professionalità all'interno degli assessorati. Comunque, cio' che e' successo in Sicilia e' successo anche altrove: da Forza Italia mi hanno mandato cose sull'Emilia che fanno paura. Non capisco perche' non escono con l'enfasi della vicenda siciliana...".

"Io ho sempre detto che non è facile indicare un altro presidente della Regione, che meglio di lui non ce n'e'. Ma non c'e' dubbio che Musumeci lo sta decidendo lui, se rimanere o no. Io a Nello questa cosa l'ho detta tante volte: "Dipende da te, soltanto da te". E, dal suo atteggiamento, mi sembra che non lo voglia più fare. Sta facendo capire in tutte le maniere che non lo vuole fare piu'".

Gianfranco Micciche', sulle elezioni Regionali del 2022 'gela' il governatore siciliano Nello Musumeci. "Dobbiamo cercare un nome forte - continua Micciche' - che abbia davvero voglia di fare il presidente della Regione.... Io avevo voglia di farlo 15 anni fa, il presidente della Regione. L'avrei fatto volentieri, quando avevo la forza anche fisica di farlo. Io nel 2022 avrò quasi 70 anni. C'e' un'eta' per tutto". ("Buona domenica cari amici, oggi un po' di relax e qualche dolce. Leggo dal giornale che Micciche', commissario regionale del mio partito, sostiene che finora non mi sia meritato di fare l'assessore. Che dite, secondo voi e' cosi'...?. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone commentando le dichiarazioni di Gianfranco Micciche' che in un'intervista di oggi al quotidiano La Sicilia ha parlato "degli 'aiutini' che Falcone avrebbe ricevuto per restare assessore".