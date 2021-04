Emergenza Covid nel Ragusano, settore moda in piena crisi

“Ulteriore duro colpo ai negozi del settore moda costretti alla chiusura nelle zone rosse. Nonostante sia prioritario salvaguardare la salute dei cittadini, è necessario guardare con sempre maggiore attenzione al diritto al lavoro per le nostre attività”. A dirlo è il presidente provinciale di Federmoda Ragusa, Daniele Russino. “È fondamentale – aggiunge – trovare una nuova strada di collaborazione reciproca tra le istituzioni, le associazioni di categoria e i cittadini, dando risposte certe e immediate alle imprese al collasso nel settore moda e calzature, imprese che chiedono di riaprire subito. Si è già perso il fatturato del periodo pasquale fondamentale per l’inizio della nuova stagione primaverile e non è più accettabile aggravare di ulteriore peso di merce invenduta un settore con i magazzini pieni di rimanenze di ben due stagionalità (primavera-estate 2020 e autunno-inverno 2020/21) per i lockdown precedenti e senza alcuno sostegno e sgravio per non parlare della gravissima mancanza di attenzione alle nostre istanze da parte del governo centrale. L’urgenza, insomma, è quella di riaprire e di farlo subito, magari anche su appuntamento, perché va salvaguardato il diritto al lavoro oltre a quello alla salute".