Il Catania affonda il Potenza: cinque gol ai lucani al 'Massimino'

Un Catania scatenato cala la cinquina 'al 'Massimino' ad un Potenza ridimensionato nel gioco e nel risultato. Una vittoria che consolida la corsa dei rossazzurri verso i play off. Sono gli ospioti al 3' ad andare in vantaggio E' un gol a freddo di Alain Baclet Alain Baclet che, ottimamente innescato da Mazzeo, fulmina sul primo palo Miguel Martinez. Un quarto d’ora più tardi la punizione di Maldonado impegna Marconi che devia in corner la conclusione dell’ex Chievo. I padroni di casa rimetton o la gara sui giusti binari al 20' ’quando Di Piazza lanciato in profondità da Golfo, è bravo e fortunato nel liberarsi del difensore avversario con un dribbling ed a scaricare sotto il sette un destro potente e preciso.

Prima del riposo, al 45' il tiro-cross di Calapai, deviato da Ricci, diventa imprendibile per l’estremo difensore potentino, insaccandosi alla sue spalle con uno scavetto beffardo.

Nella ripresa il Potenza si riversa in avanti alla disperata ricerca del 2-2 concedendo però troppo campo alle ripartenze etnee. Proprio da un contropiede nasce la rete del 3-1. E' il 55':Dall’Oglio vede l’inserimento in area di Golfo e lo serve magnificamente. La conclusione del numero 28 viene però respinta dal portiere avversario sui piedi dello stesso Dall’Oglio che, intelligentemente, aspetta il rimorchio di Calapai per lanciarlo a rete. Il cross del terzino trova ancora una volta la risposta dell’estremo difensore avversario che, involontariamente, serve sui piedi di Matteo Di Piazza il più facile dei tap-in, siglando la sela personale doppietta.

Le emozioni però non sono ancora finite ed infatti, appena tre minuti più tardi, i lucani accorciano le distanze con la bellissima conclusione al volo del neo entrato Sandri che si insacca alle spalle di Martinez. Al 66’ ottima azione di Russotto che si incunea in area e prova a servire Welbeck, provvidenzialmente anticipato dall’ex Saro Bucolo. Un minuto più tardi il Catania si rende nuovamente pericoloso con Giosa che, tutto solo, non trova la via delle rete. Il gol però è rimandato solamente di 60”; Calapai crossa in mezzo per l’accorrente Dall’Oglio il quale, al volo, centra in pieno la parte inferiore della traversa. La sfera, dopo l’impatto col terreno, viene però ribadita in rete da Russotto che, in rovesciata, castiga l’incolpevole Marcone. Con il nuovo doppio vantaggio mister Baldini decide di sparigliare le carte richiamando in panchina Golfo, Calapai e Di Piazza ed inserendo Reginaldo, Albertini e Manneh. Al 72’ Welbeck, diffidato, viene ammonito e salterà la trasferta di Catanzaro. Quattro minuti più tardi Maldonado prova l’eurogol da centrocampo con un pallonetto che termina di poco a lato.

Al 92' il Catania chiude le ostilità andando a segno per la quinta volta. Andrea Zanchi che è il più lesto di tutti a ribadire in rete la splendida risposta di Marcone sulla conclusione a botta sicura di Claiton.