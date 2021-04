Aeroporto di Comiso, da giugno voli diretti EGO Airways per Firenze e Forlì

EGO Airways annuncia due nuove rotte operative a partire da giugno 2021, che collegheranno Comiso con gli aeroporti di Firenze e Forlì. Il collegamento per Firenze sarà bisettimanale, ogni lunedì e mercoledì, quello per Forlì sarà invece programmato ogni domenica. I voli saranno già prenotabili nelle prossime ore. La compagnia aerea, fondata nel 2019 a Milano e operativa in diversi aeroporti italiani, ha deciso di investire sull’Aeroporto degli Iblei.

EGO Airways, società nata il 29 luglio 2019, è una compagnia aerea di proprietà italiana, fondata da un gruppo di esperti con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore aeronautico. Le redini del vettore sono affidate a Matteo Bonecchi, CEO, che porta nella nuova compagnia aerea le esperienze maturate lavorando per Alitalia, Airbus, Air Europe. Il COO è Edoardo Antonini, ex pilota di Boeing per Alitalia e Air Europe, mentre il Presidente è l’imprenditore Marco Busca (socio e vicepresidente O.C.P. Group - Officine Cooperatori Piacentini). La flotta sarà a breve composta da tre velivoli (Embraer 190), con Forlì, Firenze e Catania come hub di riferimento. Due le classi di volo: JUST GO e PRIVATE, con esperienze di volo personalizzabili.