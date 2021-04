Italia torna in 'arancione',15.746 positivi e 331 morti

Da domani l'Italia diventa arancione, con sole 4 regioni in rosso (Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna) e comincia a pensare alla possibile ripartenza. Possibile in settimana la 'cabina di regia' per valutare un eventuale allentamento delle restrizioni prima della fine di aprile, in caso di miglioramento dei dati. La Questura di Roma nega piazza Montecitorio ai ristoratori di 'IoApro', ma loro confermano la protesta di domani a Roma: "invaderemo montecitorio". Attesi 130 pullman, aumentati i controlli. In lieve calo i nuovi casi (15.746) e le vittime (331), giù ricoveri (-316) e terapie intensive (-3).