M5s, pronti a diventare partito: tensioni con Rousseau

Il M5s si prepara ad assumere la forma di un vero partito, ma si infiamma lo scontro con Rousseau. Conte incontra i deputati e punta a una struttura "light" con l'obiettivo di "guardare avanti". Casaleggio attacca: diventare partito "non è la direzione giusta. Una cosa è il dibattito politico, altra mettere in difficoltà finanziaria Rousseau per mettere sul tavolo il terzo mandato o la democrazia dal basso o altre regole fondamentali". Replica di Crimi: "Frasi diffamatorie e misere". -