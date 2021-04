Etichetta sbagliata, sanzionata distilleria a Siracusa

I Carabinieri del Reparto Agroalimentare di Messina, collaborati dai colleghi del Comando Provinciale di Siracusa, nei giorni scorsi hanno svolto controlli ad alcune attività che producono bevande alcoliche e superalcoliche sul territorio provinciale.

In una distilleria i Carabinieri hanno verificato che in etichetta erano state riportate informazioni non corrette, idonee ad indurre in errore il consumatore sull’origine siciliana degli aromi ed infusi utilizzati.

In particolare, su circa 200 bottiglie di liquore l’etichetta non riportava in maniera precisa l’origine dei prodotti undicandoli in maniera non corretta come di provenienza siciliana, fattispecie sanzionata in via amministrativa dall’art. 3 D.Lgs. 231/2017 con il pagamento di una somma da € 3.000 a € 24.000.

La violazione è tuttavia sanabile: il titolare è stato pertanto diffidato, nel suo interesse, ad ottemperare alla rietichettatura corretta entro 30 giorni dal controllo. L’eventuale inosservanza, comporterà la sanzione di cui sopra.