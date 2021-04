Aricò (db) blinda Musumeci: "Nostro candidato naturale nel 2022"

"Elezioni 2022? Musumeci è il nostro candidato naturale sotto tutti i punti di vista, soprattutto in virtu' dei risultati raggiunti da questo governo regionale". A dirlo all'Italpress è il capogruppo all'Ars di Diventera' Bellissima, Alessandro Aricò, commentando le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè in un'intervista al quotidiano La Sicilia, secondo cui 'l'attuale presidente della Regione Siciliana sembra intenzionato a non ricandidarsi alla regionali del 2022'. "In questi tre anni sono stati aperti centinaia di cantieri, si e' raggiunto il piu' alto target di spesa dei fondi comunitari, si e' lavorato per il risanamento dei conti della Regione, quasi azzerato il precariato, approvata anche la rete ospedaliera e, non ultimo, sul piano vaccinale ricevuto finanche i complimenti da parte del generale Francesco Paolo Figliuolo per quanto concerne la somministrazione dei vaccini nell'intera isola", dice Aricò.

E sulla sanità, Aricò ha aggiunto: "Il presidente Musumeci ha rispettato l'impegno preso con l'aula e subito dopo la finanziaria ha immediatamente ascoltato tutti. Non capisco quale sia stata la sua 'mancanza'".