Pachino, sparito da casa da 4 giorni: trovato impiccato a un albero a San Lorenzo

Da quattro giorni si erano perdute le sue tracce. La madre aveva denunciato la sua sparizione, anche attraverso i social, ma nessun segnale del figlio. Ieri mattina è stato trovato privo di vita da due donne, che stavano portando a spasso un cane. L'uomo si era impiccato ad un albero a San Lorenzo, in territorio di Noto. A pochi metri dal cadavere c'era la Fiat Grande Punto parcheggiata. La vittima è Adrian Berton, 32 anni, padre di un bambino, di origini polacche da abitava a Pachino. Sul posto è intervenuta la polizia che ha informato il pm di turno a Siracusa del suicidio. Sono state avviate indagini per capire le cause che avrebbero spinto l'operaio a farla finita. I funerali verranno celebrati martedì alle 10 nella chiesa Madre di Pachino.

L.M.