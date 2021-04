Senza tetto a Catania, Saverino (Pd): "Si agli hotel dei disperati"

"La crisi di questi ultimi tempi sta accentuando una situazione già estremamente difficile a Catania e in tutta la sua provincia. Uomini, donne e perfino interi nuclei familiari che vivono in situazioni di fortuna e di estrema precarietà. Innumerevoli volte, prima come consigliera comunale ed ora come Presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania per il Partito Democratico, ho segnalato come gran parte degli immobili abbandonati nel capoluogo etneo si trasformino in poco tempo in “hotel per disperati”. Luoghi dove sopravvive un’umanità che ha bisogno di tutte le attenzioni e le cure del caso". Ad affermarlo è Ersilia Saverino che aggiunge: "Un tetto di cemento armato o di lamiere dove, per cucinare o riscaldarsi, si creano cucine o stufe di fortune, con le conseguenze spesso drammatiche, non è affatto una soluzione accettabile. L’incendio di un materasso, all’interno di un locale abbandonato, in via Reclusorio del Lume alcuni giorni fa non ha avuto conseguenze tragiche grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Una situazione ancor più pericolosa si è avuta, invece, nel 2015 quando un rogo di vaste dimensioni scoppiò nell’ex fabbrica del viale Africa. Oggi servono soluzioni definitive e, rispettando tutte le normative e le disposizioni Anti Covid, si devono trovare luoghi adatti ad ospitare uomini e donne, colpiti duramente dalla vita, in totale sicurezza. Il lavoro che svolge la Caritas, le parrocchie e le altre associazioni no profit è encomiabile ma i senzatetto a Catania sono tantissimi: sotto i portici di Corso Sicilia, piazza Verga, piazza Europa, nel viale Rapisardi. In passato si era parlato di creare a Pantano D’Arci una struttura di pronta accoglienza. Nella periferia sud di Catania si parlava di realizzare un’opera dotata di tutti i necessari servizi per una normale vita decorosa. Oggi certe proposte, certe soluzioni sono tornate di grande attualità e per questo chiedo che vengano prese in seria considerazione da parte degli organi competenti".