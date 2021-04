Siracusa, evade dai domiciliari: preso dalla polizia

Nell’ambito dei quotidiano controlli a coloro che in città sono sottoposti a limitazioni della libertà personale, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa nel primo pomeriggio di ieri, hanno arrestato Federico Fayer , 37 anni, siracusano, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, ed hanno denunciato un giovane di 27 anni, per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura della libertà controllata cui è sottoposto. Inoltre, agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un giovane 28 anni, trovato in possesso di una modica quantità di crack.