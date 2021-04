Floridia, alla Posta centrale una festa per i 99 anni di nonno Gioacchino

Singolare festa di compleanno per Gioacchino Midolo, 99 anni, che ha spento le 'candeline' con una festa che si è tenuta nei locali dell' Ufficio centrale postale di via Ugo Foscolo. Il nonnino, infatti è stato 'adottato' dai dipendenti di Poste italiane. Questa mattina Gioacchino Midolo, dopo avere acquistato dolci all'After Houre in corso Vittorio Emanuele ed avere ricevuto gli auguri del titolare, Salvo Flaccavento, si è poi recato alle Poste, dove al suo arrivo è stato accolto da un lungo applauso. Presente anche la direttrice dell'Ufficio ed i dipendenti che gli hanno offerto una torta con la scritta 99 e con i colori ed i loghi di Poste Italiane. Gioacchino Midolo, che è padre di figli, è un superstite del laeger di Auschwitz e porta con sè i documenti della sua gioventù. E' orgoglioso di fare sapere a chi gli chiede del suo terribile passato, di non essere mai stato un collaborazionista.