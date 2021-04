Ospedali di Ragusa e Modica ottengono i "bollini rosa"

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il prossimo 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell'(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Anche gli ospedali 'Giovanni Paolo II' di Ragusa e il 'Maggiore' di Modica hanno ottenuto il riconoscimento dei 'Bollini rosa' per essere "vicini alle donne" e offriranno nella settimana dedicata alla salute della donna alcuni servizi gratuiti. Negli ospedali del network 'Bollini Rosa', che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti.