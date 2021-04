Vittoria, discariche abusive: intensificati i controlli della Polizia Municipale

Intensa attività della Polizia Municipale in merito al contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e al loro illecito smaltimento. Nel corso dell’attività di controllo del territorio la polizia locale ha sequestrato nella parte nord-occidentale dell’abitato, in viale del Tempio, un’area di 600 metri quadri dove insisteva un fossato, in precedenza utilizzato come invaso d’acqua per l’irrigazione, completamente ricoperto di rifiuti di vario genere come sbrabbricidi, articoli di arredamento, paletti in cemento armato, plastica e cartongesso. Inoltre, è stato sequestrato un veicolo, un camion di proprietà di S.R. per violazione delle norme sul trasporto dei rifiuti.

In centro città, tra le vie Magenta e Palestro, sono stati individuati in stato di abbandono, sacchi di plastica per i rifiuti solidi urbani riconducibili ad una pizzeria. Inoltre, nel centro comunale di raccolta di contrada Giardinazzo sono stati individuati altri sacchi di plastica contenenti rifiuti solidi urbani riconducibili ad un’altra pizzeria. I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per illecito smaltimento dei rifiuti. Infine, nel corso di un sopralluogo in contrada Mazara, poco distante dal Mercato ortofrutticolo, i vigili hanno identificato una piccola area nella quale era stato appiccato il fuoco su residui vegetali e due pneumatici. È stato identificato l’autore del gesto, R.S .di 32 anni di Vittoria, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di combustione di rifiuti.