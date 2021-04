Vittoria, centro vaccinale anti Covid nel polo fieristico

“In un momento di grave pandemia ci sembrava giusto e doveroso mettere i locali del polo fieristico a disposizione dei sanitari iblei. La sinergia e la collaborazione tra Comune, Azienda Sanitaria provinciale e protezione Civile, ha permesso di realizzare un centro per i vaccini in poco tempo ma, soprattutto efficace e funzionale. Al momento tutte le fiere sono sospese, la città vanta una struttura importante come l'area della Vittoria Fiere che attualmente non è utilizzata, allora a quale fine migliore potevamo destinare i locali. Pertanto sin da subito ci siamo attivati sotto la regia dei medici dell'Asp, lo staff della Vittoria Mercati, con il coordinamento veicolare della Polizia Municipale supportato dal corpo comunale della protezione Civile, abbiamo trasformato i padiglioni fieristici in un centro specializzato con dei nuovi ambulatori. Siamo in una fase critica della pandemia, dobbiamo fare tutto il possibile per vaccinare il maggior numero di persone. Per questo ci siamo trovati immediatamente d’accordo con la proposta del Direttore generale Angelo Aliquò di utilizzare i locali del polo fieristico. Non possiamo certo permetterci di trovarci in difficoltà per questioni logistiche” - queste le dichiarazione della Commissione straordinaria del Comune di Vittoria.

L'accesso e l’uscita dall’Hub vaccinale è stato predisposto su via Girolamo Giardina, (lato ingresso Liceo Scientifico). Il punto tamponi rimane attivo. L’ingresso è consentito dal cancello della struttura sportiva “Marco Verde”, dal circuito ex campo di concentramento, nelle giornate di martedì, e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 16,30 e venerdì mattina dalle ore 9 alle 12.00.