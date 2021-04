L'Asp chiede al sindaco di Palermo di comunicare i morti covid

"Mi è arrivata ieri una nota dell'Asp, l'Azienda sanitaria, mi chiede se io sia a conoscenza di morti nei comuni per Covid e di comunicarlo, e in particolare dovrei specificare le persone che sono decedute in casa. Tutto questo conferma che si naviga a vista". Così il presidente dell'Anci Sicilia e sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che aggiunge: "Da mesi dico che i dati che vengono comunicati non sono certi e sollecito da tempo chiarezza". "Quello che è accaduto con i 258 morti 'dimenticati' e comunicati in un solo giorno è emblematico", afferma il presidente di Anci Sicilia.

"Occorre che Roma mandi un commissario in Sicilia, non per mettere sotto controllo l'intero sistema sanitario, ma per verificare in che modo vengono raccolti i dati sul Covid, c'è una situazione di caos". A "Credo che Ruggero Razza sia stato vittima di un 'sistema'" prosegue Orlando riferendosi all'ex assessore regionale alla Sanità che si è dimesso dopo avere ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Trapani nell'ambito dell'inchiesta sulla trasmissione all'Iss di presunti dati Covid taroccati, con tre persone arrestate tra cui la dirigente generale del Dasoe, Maria Letizia Di Liberti.