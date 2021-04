Covid, sempre troppi contagi nel Ragusano: sono 1.075 e c'è un altro morto

Non si arresta la crescita delle persone positive al Covid nel Ragusano: sono 1.076. Aumentano anche i morti che son 229. Nelle ultime 24 ore è deceduto, all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un uomo di Vittoria di 79 anni. dei 1.075 positivi, 1.005 sono in isolamento domiciliare, 59 ricoverati e 12 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Numeri sempre importanti e in aumento a Ragusa, Vittoria, Comiso, Scicli e Modica. I contagi oscillano tra i 292 di Ragusa e i 104 di Modica, con in mezzo i 189 di Vittoria, i 150 di Comiso e i 141 di Scicli, ancora zona rossa. Ecco il dettaglio nei 12 comuni iblei: 15 Acate, 8 Chiaramonte,

150 Comiso, 10 Giarratana, 14 Ispica, 104 Modica, 2 Monterosso, 38 Pozzallo, 292 Ragusa, 43 Santa Croce Camerina, 141 Scicli, 189 Vittoria.