Moda, i foulard e le stoffe di Valentina Ciadamidaro,con disegni ispirati alla cultura siciliana

Pupi, teste di moro, miti e leggende di Sicilia trasposti su coloratissimi accessori di moda da indossare tutti i giorni. L’idea è di Valentina Ciadamidaro, 40 anni, catanese, segretaria d'azienda con la passione per l'arte e il disegno, che a giugno dello scorso anno ha avviato quasi per gioco una produzione di stoffe, foulard e accessori con disegni ispirati alla cultura siciliana. Gli oggetti, messi in vendita attraverso alcune popolari piattaforme di e-commerce, hanno riscosso un immediato successo. Tanto da spingere l’autrice ad avviare una collaborazione con una ditta del Nord per la produzione in serie su larga scala.

«Sono stata sempre affascinata dal disegno e dalla pittura – spiega Valentina – Ho sempre disegnato fin da piccola, ispirandomi ai fumetti che leggeva mio padre. Mi sono diplomata al liceo artistico statale di Catania, dove ho avuto eccellenti maestri per lo studio delle discipline pittoriche, come Enzo Salanitro. Poi mi sono laureata in Archeologia, appassionandomi allo studio della storia dell’arte antica. Ma non ho mai smesso del tutto di coltivare la mia passione per il disegno grafico e per la pittura ad acquerello. Poi la scorsa estate ho conosciuto l'artista Giuseppe Piccione che mi ha spronato a credere nella mia passione. E un giorno, improvvisamente, ho avuto l'idea di realizzare degli oggetti d’arte per la quotidianità, qualcosa di bello e di funzionale, da portare con sé e indossare, che esprimesse l'essenza della sicilianità».

Quella di Valentina è la storia di una passione creativa, soffocata per lungo tempo sotto il peso delle attività quotidiane (il lavoro, la cura della casa e della famiglia), che esplode all'improvviso e torna prepotentemente alla luce. Proprio come le esplosioni di magma e lapilli dell'Etna in eruzione che infiammano il cielo di Catania.

«Parto dai disegni fatti a mano ispirati ai miti, alle leggende, ai motivi della cultura siciliana – racconta – Sono disegni grafici o dipinti ad acquerello, con colori accesi, solari e mediterranei. Poi scelgo i tessuti, seta o poliestere. Un'azienda del Nord Italia, specializzata nella stampa di tessuti, traspone i miei disegni sulle stoffe. Quindi, realizzo manualmente foulard, fermacapelli e altri accessori con i tessuti già stampati».