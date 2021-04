Basket, serie B: la Virtus Kleb Ragusa lotta ad armi pari e cede a Pavia solo nel finale

Nella quarta giornata della seconda fase del campionato di serie B maschile la Virtus Kleb Ragusa ospita la Riso Scotti Pavia. I ragusani, reduci da una vittoria su Olginate disputata tra le mura casalinghe del Pala Padua giovedì scorso, scendono nuovamente in campo in cerca di due importanti per la classifica.

«È stata una partita ad alti ritmi – commenta coach Bocchino – dove a fare la differenza sono stati i dettagli. Faccio i complimenti al Pavia e allo stesso tempo ai miei giocatori che hanno giocato un match con un’intensità importante. Questo è lo spirito che ho chiesto loro e sono stato soddisfatto nel vedere questo tipo di gioco. Nessun alibi per la sconfitta ma l’atteggiamento visto in campo è quello giusto. Come dico sempre, adesso bisogna resettare e guardare subito al prossimo match. Sabato si vola in Lombardia dove ad aspettarci ci sarà Piadena».

VIRTUS KLEB RAGUSA – RISO SCOTTI PAVIA: 65 -67

Parziali: 18-15; 30-32; 48-54

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 5, Dinatale ne, Idrissou 6, Ferlito ne, Simon 10, Sorrentino 15, Adeola,

Canzonieri ne, Iurato 3, Salafia 2, Mastroianni 16, Stefanini 8

Coach Bocchino

RISO SCOTTI PAVIA

Saladini 1, Piazza 14, Nasello 3, Dessi 3, Ciocca ne, Donadoni 12, D’Alessandro 7,

Rossi 2, Apuzzo 8, Torgano 17

Coach Di Bella

Arbitri: Bonetti – Meli