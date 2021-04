Test verità per 'Rinascita Floridiana' domani in consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di Floridia, Salvatore Pappalardo, ha convocato i lavori d'aula in seduta urgente per domani sera alle 20,30. Al di là dell'ordine del giorno che verrà discusso dai sedici consiglieri, sarà la prova del 9 per la nuova formazione che si è costituita lo scorso 24 marzo. I cittadini floridiani vogliono conoscere quale sarà la posizione che andranno ad assumere Gianluca Faraci ed Elena Leotta, eletti con 'Progetto Floridia', una delle due civiche a sostegno del sindaco Marco Carianni ed oggi con la 'casacca' di 'Rinascita floridiana'. Sia Faraci che Leotta hanno sottoscritto insieme ai sei consiglieri dell'opposizione, un documento per chiedere la convocazione della Commissione Bilancio presieduta da Davide Spadaro, dopo il voto dell'esecutivo favorevole alla dichiarazione del dissesto. Nei giorni precedenti alla convocazione del Consiglio. Elena Leotta, con una nota diffusa alla stampa, ha fatto sapere di 'far parte della maggioranza'. Domanda che gli esponenti dell'opposizione faranno sicuramente stasera ai due consiglieri di 'Rinascita floridiana'. Probabile che Carianni sia riuscito a ricomporre la frattura con i due 'malpacinsti' del quartiere della Marchesa, probabilmente delusi per un mancato accordo pre elettorale.

All'ordine del giorno del Consiglio di domani, la variazione al bilancio di previsione fine 2020- 2022, per l'anno 2021.

(Nella foto Gianluca Faraci ed Elena Leotta)