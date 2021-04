Violenza, droga e furti a Palermo: 9 arresti nelle ultime ventiquattr'ore

Furti, rapine e maltrattamenti in famiglia: la polizia di Stato arresta a Palermo e provincia nove persone nelle ultime 24 ore grazie alla costante e massiccia presenza sul territorio. Sul fronte dei maltrattamenti in famiglia, in due diverse circostanze, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in contesti domestici snaturati, sottraendo madri, figli e mogli alla violenza dei loro stessi familiari. In un'abitazione del Cep e' stata la moglie di un uomo violento e spesso ubriaco che, grazie all'aiuto della figlia e della suocera, e' riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo, chiedendo aiuto alle forze dell'ordine. I poliziotti, dopo avere ascoltato i testimoni dell'aggressione, lo hanno arrestato. Stessa sorte toccata al 30enne, convivente con la madre in un appartamento della zona dei cantieri navali. Quando la donna lo ha richiamato ad un comportamento piu' responsabile nei confronti del cane che lei stessa non avrebbe potuto accudire a causa di sue patologie, nella testa del ragazzo e' scattata la scintilla della violenza e la vitima e' stata costretta a rifugiarsi sul balcone e da li' a chiamare aiuto. Il 30enne e' stato quindi arrestato dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico.

A Partinico, gli agenti del locale commissariato hanno proceduto all'arresto di un violento, gia' sottoposto al regime della sorveglianza speciale. Il fastidio e l'insofferenza dell'uomo per il controllo domiciliare, in breve, si sono trasformati in violenza. L'uomo ha morso un poliziotto al polpaccio e ha tentato di strangolare un altro. E' stato bloccato e ammanettato dai poliziotti, che lo hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Non e' tutto. E' stata presumibilmente spezzata la sequenza di furti notturni, almeno tre nelle ultime settimane, compiuti nell'area della residenza per studenti Camplus Palermo di via Benedettini: un giovane di 30 anni e' stato sorpreso, infatti, nella flagranza del furto della bicicletta di uno studente alloggiato al Camplus ed ancorata con catena ad un palo all'interno dell'area privata. La polizia di Stato sospetta che il giovane sia responsabile di altri furti ed al riguardo sta cercando riscontri. Altri due furti sono stati sventati all'interno di un supermercato di Brancaccio, dove una donna, violando la misura dell'obbligo di dimora in una citta' della provincia di Agrigento, ha cercato di oltrepassare le casse dopo aver rubato; e su strada, in via Mozart, dove le pattuglie moto montate Nibbio e i poliziotti del commissariato Liberta' hanno interrotto il raid di due giovani sorpresi a smontare pezzi da una vettura parcheggiata, alla quale era gia' stata sottratta la marmitta. La donna e i due giovani sono stati arrestati e dovranno rispondere del reato di furto aggravato. Un sequestro di stupefacenti e' stato, invece, effettuato dai poliziotti del commissariato di Mondello che, nel centro della borgata marinara, a piazza Valdesi, hanno tratto in arresto un 31enne, sorpreso con addosso 30 grammi di marijuana, gia' suddivisa in dosi. E' stato l'atteggiamento nervoso del giovane, fermato per un controllo di polizia, a indurre gli agenti a svolgere ulteriori accertamenti. Sono state cosi' trovate le dosi, oltre a denaro contante provento di spaccio e ad un bilancino di precisione, sequestrato nell'appartamento del giovane sempre a Mondello. L'uomo e' stato arrestato. Infine, arresti domiciliari nei confronti di un 19enne in riferimento a fatti dello scorso 10 giugno, quando in via Pitre' due dipendenti di una nota ditta di consegne furono avvicinati e minacciati con un coltello affinche' consegnassero il denaro. La pattuglia stava proprio transitando lungo la zona interessata dalla rapina. Il malvivente aveva notato gli agenti e si era quindi dato subito alla fuga, ma le indagini dei poliziotti del commissariato Porta Nuova, in questi mesi, hanno accertato l'identita' del giovane, al quale si e' giunti anche grazie agli esiti del sopralluogo compiuto dai poliziotti del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica.