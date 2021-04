Augusta, sequestrate auto demolite senza effettuare preventiva bonifica

I carabinieri di Augusta in collaborazione a personale dell’ARPA Sicilia e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sono intervenuti presso una ditta di demolizioni e trattamento materiali ferrosi sito in quella contrada Mortelletto. A seguito del sopralluogo e del controllo è stato verificato che l’impresa aveva proceduto alla demolizione e compattazione di alcune autovetture non preventivamente bonificate. Sostanzialmente non erano state divise e smaltite in modo appropriato, così come prevede la normativa, le componenti inquinanti presenti nelle autovetture da rottamare come, ad esempio, i motori, le parti elettriche e gli accumulatori.

L’accesso al centro di raccolta si è concluso con il sequestro penale delle auto che erano state compattate e il deferimento all’A.G. aretusea del titolare della ditta di Augusta.