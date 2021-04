Sopralluogo leghista per i lavori del nuovo Pronto soccorso di Avola

L'eurodeputato della Lega, Annalisa Tardino, originaria di Licata, è arrivata a sorpresa ad Avola per fare un visita all'ospedale, in qualità di componente della Commissione Sanità al Parlamento Europeo. L'esponente del Carroccio, accompagnata dal segretario provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, lunedì scorso ha deciso di fare un tour nella zona sud del Siracusano. Prima Portopalo, poi Pachino, ospedale di Noto ed infine il 'Di Maria' di Avola. Tardino e Vinciullo hanno verificato i lavori relativi all’ampliamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso.

"Abbiamo constatato con soddisfazione che i lavori procedono in maniera spedita e, di conseguenza, sono particolarmente soddisfatto del lavoro da me svolto nella scorsa Legislatura all'Ars". Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

"In particolare, le somme utilizzate per realizzare l’ampliamento e la ristrutturazione del Pronto Soccorso di Avola sono state previste nella Legge Regionale n. 14 del 14/07/2016 “Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. Disposizioni varie” con la quale all’art. 3, comma 2, è stata stanziata la somma, per l’esercizio finanziario 2016, pari ad euro 53.700.000,00 sul capitolo 413302 denominato “Quota integrativa a carico della Regione delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale. Articolo 2: Quota integrativa a carico della Regione delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per i decorsi esercizi finanziari”, di cui, come è noto, sono stato il relatore.

Detto stanziamento - ha proseguito Vinciullo - è stato altresì riconfermato nella Legge regionale 9 maggio 2017, n.9 e s.m.i. “Bilancio di previsione”, di cui sono stato sempre relatore.

Con piacere, quindi, ho apprezzato la prosecuzione dei lavori in quanto credo che - ha concluso Vinciullo - con il mio lavoro e non con le chiacchiere ho dato un contributo determinante alla realizzazione della ristrutturazione del Pronto Soccorso di Avola".