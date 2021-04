Daniela Cardinale (Cd): "No a scorie nucleari in Sicilia"

"Deposito scorie nucleari, escludere la Sicilia dai siti potenzialmente idonei". E' la richiesta che la parlamentare siciliana Daniela Cardinale (Centro Democratico - Gruppo Misto) ha indirizzato nelle scorse ore ai ministri della transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "In Sicilia - afferma la parlamentare - sono stati individuati ben 4 possibili siti. Vale la pena rammentare come il nostro sia un territorio che in termini fisici, ambientali, sismici e geomorfologici, subirebbe un danno gravissimo qualora una siffatta opera fosse realizzata proprio nella nostra regione. A ciò si aggiungerebbero le possibili ripercussioni sui flussi turistici verso l'isola, che potrebbero mettere in pericolo l'intero settore ricettivo, un comparto già fortemente danneggiato dall'emergenza sanitaria in atto. Si registrerebbero dunque non solo importanti danni ambientali - conclude Daniela Cardinale - ma anche economici, oltre al rischio legato all'elevata sismicità della nostra terra".