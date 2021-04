Ciclismo, Nibali cade in allenamento e si frattura un polso: a rischio le corse

Frattura del polso e Giro a rischio per Vincenzo Nibali. Il ciclista azzurro ha riportato la frattura del radio destro dopo la caduta di questa mattina, durante un allenamento nel Canton Ticino, nei pressi di Lugano, dove vive con la famiglia. Il 36enne siciliano della Trek era tornato l'altro ieri a casa dal ritiro in altura, concluso sul Teide. Avrebbe dovuto partecipare al Tour of the Alps (19-23 aprile), alla Liegi-Bastogne-Liegi e successivamente al Giro d'Italia. Nibali, dopo la caduta, ha accusato un dolore al polso destro, e gli accertamenti all'ospedale a Lugano hanno diagnosticato la frattura. Adesso dovrà essere operato.

La Trek, poco fa, ha comunicato che "questa mattina Vincenzo Nibali è caduto mentre si stava allenando nei pressi di Ponte Tresa, nel quartiere di Lugano, subendo un danno alla mano destra. Gli esami clinici nella clinica di Lugano (radiografia e Tac) hanno purtroppo rivelato una frattura composta del Radio del polso destro". "Lo staff medico di Trek - si legge, nell nota, d'intesa con la direzione del team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la frattura, previsto per domani in Svizzera. Solo dopo l'intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le necessarie valutazioni sulla partecipazione di Nibali al Giro d'Italia".