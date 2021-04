Udi Con Sicilia: "Sì all'Open day per i vaccini AstraZeneca nel week end"

“Favorevoli all’open day per i vaccini AstraZeneca nel week end, a condizione che tutto si svolga in modo ordinato e nel pieno rispetto delle misure anti-Covid”. È questo il primo commento del Commissario Regionale U.Di.Con Sicilia Salvatore Lorefice alla notizia della vaccinazione prevista nei prossimi giorni nell’isola. Venerdì, sabato e domenica infatti, si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni nel tentativo, come ripetuto più volte dal Presidente della Regione Nello Musumeci, “di combattere la paura e tornare a far decollare la vaccinazione AstraZeneca”. A tal proposito, lo stesso Lorefice ha aggiunto quanto importante sia rilanciare l’azione della campagna vaccinale e come sia fondamentale farlo nel modo giusto: “Non possiamo dimenticare il valore strategico della vaccinazione ma non possiamo nemmeno far finta che nelle precedenti iniziative tutto sia filato per il verso giusto. Troppe code, troppi assembramenti e troppo poco personale in grado di gestire l’affluenza. L'auspicio è che tutto si svolga nella massima sicurezza evitando la confusione e proiettandoci, finalmente, verso il ritorno alla normalità”.